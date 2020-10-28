У Чернівцях пацієнти з Covid-19 самостійно купують кисневі балони – інфекціоністка

Пацієнти Чернівецької обласної лікарні з підтвердженим Covid-19 вимушені самостійно купувати кисневі балони.

Про це у своєму Facebook повідомила лікар-інфекціоніст медзакладу Ольга Кобевко.

– Люди приходять зі своїми балонами, бо знають, що медики їм можуть допомогти. Балони беруть в інших медзакладах, хтось – у знайомих. Влада не потурбувалася про те, щоб зробити розводку кисню, яку можна було за сім місяців провести. Нічого не зроблено, абсолютно, – розповіла вона.

Місцеві журналісти знайшли чоловіка однієї із пацієнток, яка терміново потребувала кисню. Він особисто купив для жінки балон, однак того ж дня лікарня сама забезпечила киснем пацієнтку.

Заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак запевнила, що 27 жовтня обласна лікарня отримала 75 кисневих концентраторів, а саме забезпечення киснем буде проходити у декілька етапів.

Водночас поліція перевірить, чи справді були випадки, коли медики вимагали у пацієнтів самостійно купувати кисневі балони.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок середи, 28 жовтня, коронавірус в Україні виявили ще у 7 474 осіб. Загальна кількість становить 363 075.

На Буковині з початку пандемії зареєстровано 20 509 випадків коронавірусу, за минулу добу – 392.

Було зафіксовано антирекорд за добовим приростом померлих від ускладнень Covid-19 – всього 165 летальних випадків.