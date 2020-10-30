Одним рішенням КСУ можна змінити конституційний лад у країні – Тупицький

Одним рішенням Конституційного суду можна змінити конституційний лад. Але судді на це не підуть.

Це є спільне рішення, заявив глава Конституційного суду України Олександр Тупицький на брифінгу 30 жовтня.

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За його словами, неодноразово були спонукання щодо того, щоб КС розтлумачив 106 статтю Конституції України. Слід зауважити, що вона визначає вичерпний перелік повноважень президента України. Стаття складається з 31 частини.

– Там за переліком повноважень дуже цікава частина: І інші повноваження. Так ось, потрібно дочитувати її до кінця, де говориться визначені цією Конституцією. Якщо це тлумачити не буквально, особливо до певних пунктів, які визначені категорично: про призначення тих чи інших осіб на керівні посади, – то можна одним рішенням Конституційного суду змінити конституційний лад в країні.

Ми на це не підемо ніколи. Я особисто заявляю: таке питання не обговорювалося. Це відповідь за весь Конституційний суд України, – сказав він.