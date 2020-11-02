Голосів вистачить: Верховна Рада розгляне законопроект про розпуск КСУ

Парламент планує підтримати розпуск чинного складу Конституційного суду України.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив нардеп від фракції Слуга народу Юрій Камельчук.

– Усі ті, хто починають вважати себе, навіть якщо це судді КСУ, вищими за Конституцію – мають бути відсторонені від управління державою.

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Відповідний проект Верховна Рада розглядатиме у вівторок, 10 листопада.

Юрій Камельчук додав, що депутати мають усі повноваження для визнання рішень КСУ юридично нікчемними.

Проект закону Володимира Зеленського про розпуск КСУ (Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства) було подано 30 жовтня.

У разі ухвалення закону усіх суддів, причетних до рішень 27 жовтня, буде звільнено, після чого розпочнеться процес відбору нових суддів.

Натомість чинний голова Конституційного суду України Олександр Тупицький вважає, що президентський законопроект про припинення повноважень складу суду має ознаки конституційного перевороту.