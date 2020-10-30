Конституційний суд розхитує державність України – РНБО

Останні події в Україні, пов’язані з рішеннями Конституційного суду, розхитують українську державність.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Люди, які здійснили цей заколот, мають нести за це відповідальність. Конституційний суд займається розхитування державності україни.

Олексій Данілов також нагадав, що під час прес-конференції голова КС Олександр Тупицький заявив, що судді не будуть відповідати за подальші рішення президента та Верховної Ради.

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На думку секретаря РНБО, це зовсім не “юридична колізія” стосовно ухвалення тих чи інших рішень: до дій Конституційного суду може бути причетна Російська Федерація.

– РНБО відслідковує чіткі дії певної групи осіб, які спрямовані на знищення державності України. Пройде час, і стане зрозуміло, хто за цим стоїть.

Рішення Конституційного суду

27 жовтня Конституційний суд скасував статті КК України про незаконне збагачення та позбавив повноважень НАЗК – Національне агентство із запобігання корупції.

Згідно з рішенням, покарання за недостовірне декларування майна чиновниками і суддями було скасовано, а наступного дня перестав працювати Єдиной державний реєстр декларацій.

У відповідь на це було скликано позачергове засідання Кабміну та РНБО, на яких був присутній Володимир Зеленський. Президент закликав Верховну Раду ухвалити постанову про скасування скандальних рішень Конституційного суду.

Конституційний суд України – єдиний і головний конституційний орган, представники якого вирішують, чи відповідає той чи інший закон Конституції України.

До складу КС входять 18 суддів, кожна шестірка з яких призначається президентом, Верховною Радою та за результатами конкурсу на з’їзді суддів.

Кожен із суддів Конституційного суду перебувають на посаді 9 років без права повторного призначення. Для їхнього звільнення існує всього декілька причин: закінчення 9-річного терміну, досягнення 70-річного віку, припинення громадянства України або смерть.

Згідно з законом, усі рішення Конституційного суду є законними та не підлягають скасуванню.