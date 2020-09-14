Проект держбюджету 2021 затверджено за засіданні уряду 14 вересня. У Мінфіні його називають реалістичним та збалансованим.

Головний кошторис України на наступний рік передбачає зростання доходів на 9,4%, а витрат – на 5,1%. Водночас доходи передбачаються на рівні 1,071 трлн грн, витрати – 1,35 трлн грн.

Серед інших показників:

зростання ВВП на рівні 4,6% (4,5 трлн грн);

державний борг до ВВП – 64,6%;

середньомісячна зарплата – 13,6 тис. грн;

зростання мінімалки до 6 тис. грн – з 1 січня, до 6,5 тис. грн – з 1 липня;

інфляція – 7,3%;

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Видатки на охорону здоров’я

Витрати на медицину зростуть з 3,4% ВВП до 4,2% ВВП. Зокрема йдеться про 156 млрд грн (+27,5 млрд грн).

За рахунок цих коштів зарплати медиків зростуть на 30%, 123,4 млрд передбачено на програму медичних гарантій, на боротьбу з коронавірусом – 19,4 млрд (2,6 млрд грн з них – на вакцинацію).

100 пасажирських вагонів для Укрзалізниці

У бюджеті закладено 3,3 млрд грн на закупівлю 100 пасажирських вагонів для Укразалізниці. Це вперше держава профінансує залізничну інфраструктуру.

Велике будівництво

На програму Велике будівництво передбачено 150 млрд грн. Це на 20,7 млрд грн більше, ніж у поточному.

Зарплати вчителів

Видатки на освіту передбачені у розмірі 174 млрд грн, тобто на 34 млрд більше ніж у 2020.

З них 21,2 млрд грн – на збільшення зарплат вчителям на 30%.

Безпека та оборона

Ця стаття головного кошторису країни збільшена на 21 млрд – до 267 млрд грн.

Зокрема 131 млрд підуть на зарплати військовим та правоохоронцям.

Який курс долара у бюджеті 2021

У проекті державного бюджету на 2021 рік закладається курс долара на рівні 29 грн/1$.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що це дозволить українцям та інвесторам бути впевненими в стабільності курсу.