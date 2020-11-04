Суд дозволив зняти електронний браслет з нардепа Юрченка

Вищий антикорупційний суд України дозволив народному депутату Олександру Юрченку зняти електронний браслет.

Наразі розгляд справи Олександра Юрченка, якого антикорупційні органи НАБУ та САП запідозрили в корупції, триває.

– Слідчий суддя продовжив усі зобов’язання, передбачені запобіжним заходом, окрім носіння електронного засобу контролю, – повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис.

Запобіжний захід для Олександра Юрченка триватиме до 3 січня 2021 року.

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Нардеп поділився новиною у своєму Facebook. Він зазначив, що його боротьба триватиме й надалі.

Справа Олександра Юрченка

13 вересня депутат Олександр Юрченко вимагав $200 тис. у керівництва іноземної компанії за реєстрацію законопроекту про переробку побутових відходів.

Представником закордонної фірми виявився співробітник НАБУ, який передав частину грошей помічнику депутата – Івану Фіщенку.

Вже 17 вересня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру про скоєння злочину за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України. Того ж дня спільним рішенням фракції Юрченка виключили зі Слуги народу.

21 вересня суд офіційно арештував Олександра Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі понад 3 млн грн. Через чотири дні за нардепа внесли заставу, і він вийшов на волю.

Слідство у справі корупційного скандалу, пов’язаного із діями Олександра Юрченка, триває.