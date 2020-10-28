Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зазначила, що Нацполіція спільно з прокуратурою налагодили роботу у сфері боротьби з корупцією.

– Понад 80% кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень розслідує Національна поліція України в тісній співпраці з органами прокуратури. На третину цього року збільшилася кількість викритих таких злочинів, на 20% кількість засуджених осіб, – повідомила Венедіктова.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков погодився з генпрокурором і зазначив, що органи внутрішніх справ працюють із прокуратурою, аби знизити рівень корупції в Україні та показати суспільству результати роботи.

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Серед кримінальних проваджень найбільше справ щодо привласнень, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – 1 347, одержання неправомірної вигоди службовою особою – 136, зловживання владою або службовим становищем – 147 і зловживання впливом – 43.

Корупція в Україні

На Запоріжжі викрили масштабну корупційну схему вивозу українського зерна до країн Євросоюзу.

За даними слідства СБУ, протягом 2019-2020 років керівник митного посту разом із бізнесменами нажилися на десятки мільйонів гривень.

Корупційна схема діяла завдяки мінімізацією податкових платежів, а посадовець нібито не помічав суттєвих невідповідностей у документах на вивіз зерна з України.