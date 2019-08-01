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Реновація однієї хрущівки – 10 млн грн: чи почнуть відновлювати та приклад Європи

На сьогодні майже 80% житла в нашій країні в поганому стані. Найгірша ситуація в Одесі, а от кількість небезпечних споруд у столиці і досі невідома – інвентаризацію проведуть лише наступного року.

Грибок, пліснява, тріщини – звична картина для більшості хрущовок та панельних будинків.

Є кілька варіантів, як вирішити це питання, зокрема можна використати і європейський досвід. Однак для цього необхідні зміни в законодавстві.

Грибок та пліснява небезпечні для життя.

В таких будинках хворіють всім: і туберкульозом, і онкозахворюваннями.

У Європі старим будинкам дають друге життя. Реновація однієї хрущівки потягне на 8-10 млн грн. Тож без інвесторів чи державних коштів не обійтися. Власники повинні фінансувати лише частину робіт.

Дивіться: В Україні будуть зносити хрущовки: причини та куди переселять людей

Почати реконструкцію чи відселення можна лише за повної згоди всіх мешканців. Що майже нереально. У Мінрегіоні вже розробили законопроект, де запропонували знизити цю планку до 75%.

До слова,  Миколаєву загрожує техногенна аварія через старі труби та очисні споруди.

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