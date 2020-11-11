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Сутички і затримання: в Єревані зібрався багатотисячний мітинг

У Вірменії 11 листопада тривають протести проти мирної угоди, яку підписав прем’єр-міністр Нікол Пашинян з РФ і Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху.

На площі Свободи в центрі Єревану зібрався багатотисячний мітинг. Між протестувальниками та поліцією почалися сутички.

Вірменська опозиція заявила про створення комітету національного порятунку.

 

Поліція проводить масові затримання учасників акції протесту і запихає їх в автозаки.

Правоохоронці свої дії пояснюють тим, що в країні зараз режим воєнного стану, тому масові зібрання заборонені.

Пряму трансляцію подій з центру Єревану веде місцевий телеканал Aysor TV.

Протести у Вірменії

Масові протести в Єревані спалахнули 10 листопада після того, як прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі.

10 листопада демонстранти захопили будівлю парламенту і побили спікера Національних Зборів Арарата Мірзояна.

Опозиція вимагає відставки влади через підписання угоди.

Поліція затримала шістьох людей, яких підозрюють у закликах до захоплення влади.

Фото: ermeni 

Джерело: Интерфакс

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