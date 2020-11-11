У Вірменії 11 листопада тривають протести проти мирної угоди, яку підписав прем’єр-міністр Нікол Пашинян з РФ і Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху.

На площі Свободи в центрі Єревану зібрався багатотисячний мітинг. Між протестувальниками та поліцією почалися сутички.

Вірменська опозиція заявила про створення комітету національного порятунку.

Freedom Square in Yerevan at the moment where 17 parties are holding a rally. Police have already demanded the rally be put to an end stating that under the current martial law, large gatherings are prohibited. pic.twitter.com/dm8rekzxX8 — ermeni (baby eater)????????֎ (@syriahay) November 11, 2020

Поліція проводить масові затримання учасників акції протесту і запихає їх в автозаки.

Правоохоронці свої дії пояснюють тим, що в країні зараз режим воєнного стану, тому масові зібрання заборонені.

Пряму трансляцію подій з центру Єревану веде місцевий телеканал Aysor TV.

Протести у Вірменії

Масові протести в Єревані спалахнули 10 листопада після того, як прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі.

10 листопада демонстранти захопили будівлю парламенту і побили спікера Національних Зборів Арарата Мірзояна.

Опозиція вимагає відставки влади через підписання угоди.

Поліція затримала шістьох людей, яких підозрюють у закликах до захоплення влади.

Фото: ermeni