У Вірменії 11 листопада тривають протести проти мирної угоди, яку підписав прем’єр-міністр Нікол Пашинян з РФ і Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху.

На площі Свободи в центрі Єревану зібрався багатотисячний мітинг. Між протестувальниками та поліцією почалися сутички.

Вірменська опозиція заявила про створення комітету національного порятунку.

Freedom Square in Yerevan at the moment where 17 parties are holding a rally. Police have already demanded the rally be put to an end stating that under the current martial law, large gatherings are prohibited. pic.twitter.com/dm8rekzxX8

