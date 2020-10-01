ЄС розширив санкційний список РФ за будівництво Керченського мосту

Європейська Рада ухвалила рішення розширити санкції проти Росії за будівництво Керченського мосту.

Вирішили додати двох людей та чотири установи до санкційного переліку, йдеться у заяві на сайті Європейської Ради.

Санкції нині поширюються на 177 фізичних та 48 юридичних осіб. Їм заборонений в’їзд у ЄС, а їх активи заморожені.

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Відповідні правові акти, включаючи імена зацікавлених осіб та організацій, були опубліковані в Офіційному віснику пізніше.

Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Санкції проти РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропонує Європейському Союзу зняти санкції проти Росії та офіційно відновити торгівлю. Він не розуміє суті введення нових економічних обмежень.

Він пропонує сконцентруватись на створенні потужної європейської армії, яка б контролювала кроки Кремля.

Віктор Орбан вважається одним із найлояльніших до російської влади політиків з боку ЄС.

Джерело: consilium.europa