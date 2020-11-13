Ресторатор створює релігійну організацію, аби працювати на карантині вихіднього дня

У Тернополі підприємець Тарас Ковальчук, який володіє ресторанами та хостелом, вирішив створити релігійну організацію, аби його бізнес мав змогу працювати під час карантину на вихідні.

Бізнесмен розповів, що після рішення українського уряду шукав механізми, аби юридично законно працювати на вихідні. Його надихнув досвід польських власників фітнес-клубу, які відкрили релігійний гурток Церква здорового тіла, аби працювати під час локдауну.

– Виявилось церкви не треба, треба просто релігійну організацію. Тому 12 листопада десять однодумців на загальних зборах проголосували про створення релігійної організації Братство Лисих та затвердження статуту, – розповів Тарас Ковальчук.

На вихідні його хостел працюватиме, як монастир, а ресторан – як трапезна, а клуб – як храм.

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Аби зареєструвати релігійну організацію в Україні варто подати заяву та статут до органів місцевого самоврядування. Документи розглядаються від одного до трьох місяців.

За словами Ковальчука, папери уже передали на розгляд, а тепер очікують на результат.

Карантину вихідного дня

11 листопада Кабінет міністрів запровадив карантин вихідного дня. Він передбачає обмеження щодо роботи ресторанів, кафе, ТРЦ, розважальних закладів тощо.