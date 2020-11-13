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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Графік роботи Укрпошти під час карантину вихідного дня

Карантин вихідного дня, запроваджений урядом до 30 листопада, не поширюється на роботу відділень Укрпошти. Поштові офіси в вихідні продовжать працювати у звичайному режимі.

Також в період новорічних і різдвяних свят 250 найбільш завантажених відділень у всій Україні будуть працювати без вихідних, інші відділення – за раніше встановленим графіком.

Мережа Укрпошти налічує близько 11 тис. Відділень. Компанія доставляє відправлення в усі населені пункти України.

Читайте: Карантин вихідного дня: чи виживе бізнес і наскільки дієвою буде допомога влади

Посилення карантину в Україні

Через погіршення епідситуації в Україні довелося припинити низку планових госпіталізації і операцій.

Однак це не означає, що пацієнти, яким потрібна невідкладна допомога, не отримають її.

Детальніше про посилення карантину в Україні, а також які медичні послуги не скасують, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Укрпошта

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