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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Чи вплине карантин вихідного дня на другий тур виборів

15 листопада у багатьох містах відбудеться другий тур місцевих виборів 2020. Правила карантину вихідного дня, які набудуть чинності 14 листопада, не заважатимуть проведенню повторного голосування.

У неділю мерів обиратимуть у таких містах:

  • Одеса;
  • Суми;
  • Луцьк;
  • Херсон;
  • Краматорськ;
  • Кам’янець-Подільський;
  • Українка.
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Заповнення бюлетнів цього разу відбуватиметься швидше – виборці обиратимуть серед двох кандидатів. Крім виборів міських голів, у 16 регіонах повторно голосуватимуть за депутатів місцевих рад.

Незміними залишаються правила голосування:

  • вимірювання температури перед входом до виборчої дільниці;
  • окремі кабінки для людей з симптомами вірусного захворювання;
  • дезінфекція;
  • безпечна дистанція між учасниками виборчого процесу.

Результати місцевих виборів 2020

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори 2020. У 15 містах вдалося обрати міських голів за результатами першого туру. У всіх населених пунктах перемогли чинні мери.

У Києві за Віталія Кличка проголосувало 50,5% виборців. Геннадія Кернеса підтримало 60,34% харків’ян. Руслан Марцінків отримав 84,7% голосів від мешканців Івано-Франківська.

Джерело: ЦВК

Фото: Dreamstime

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