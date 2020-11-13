Чи вплине карантин вихідного дня на другий тур виборів

15 листопада у багатьох містах відбудеться другий тур місцевих виборів 2020. Правила карантину вихідного дня, які набудуть чинності 14 листопада, не заважатимуть проведенню повторного голосування.
У неділю мерів обиратимуть у таких містах:
- Одеса;
- Суми;
- Луцьк;
- Херсон;
- Краматорськ;
- Кам’янець-Подільський;
- Українка.
Заповнення бюлетнів цього разу відбуватиметься швидше – виборці обиратимуть серед двох кандидатів. Крім виборів міських голів, у 16 регіонах повторно голосуватимуть за депутатів місцевих рад.
Незміними залишаються правила голосування:
- вимірювання температури перед входом до виборчої дільниці;
- окремі кабінки для людей з симптомами вірусного захворювання;
- дезінфекція;
- безпечна дистанція між учасниками виборчого процесу.
Результати місцевих виборів 2020
25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори 2020. У 15 містах вдалося обрати міських голів за результатами першого туру. У всіх населених пунктах перемогли чинні мери.
У Києві за Віталія Кличка проголосувало 50,5% виборців. Геннадія Кернеса підтримало 60,34% харків’ян. Руслан Марцінків отримав 84,7% голосів від мешканців Івано-Франківська.