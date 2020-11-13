В Україні 15, 22 та 29 листопада у багатьох містах відбудеться другий тур місцевих виборів 2020 з обрання мерів. Лише у 10 обласних центрах та деяких великих містах переможці на посаду голови визначилися за результатами першого туру – і це чинні мери.

Чинні мери обласних центрів, які перемогли на місцевих виборах:

У Києві – Віталій Кличко, який набрав 50,5% голосів виборців. У Харкові – Геннадій Кернес з підтримкою у 60,34%. У Чернігові – Владислав Атрошенко (77%). У Житомирі – Сергій Сухомлин (51,38%). У Вінниці – Сергій Моргунов (65,9%). У Кропивницькому – Андрій Райкович (53,53%). У Запоріжжі – Володимир Буряк (59,99%. У Хмельницькому – Олександр Симчишин (86,83%). В Івано-Франківську – Руслан Марцінків (84,7%). У Тернополі – Сергій Надал (74,5%).

Водночас, наприклад, у Дніпрі, Одесі та Львові чинним головам, незважаючи на велику підтримку, не вдалося перемогти у першому турі.

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Є ще великі міста, де чинні мери також виграли вибори:

У Білій Церкві (Київська область) – Геннадій Дикий (57,58%);

У Маріуполі (Донецька область) – Вадим Бойченко (64,57% голосів);

У Кременчуці (Полтавська область) – Віталій Малецький (52,08%);

У Павлограді (Дніпропетровська область) – Анатолій Вершина (57,97%);

У Мелітополі (Запорізька область) – Іван Федоров (59,6%).

Другий тур місцевих виборів 15 листопада

У неділю, 15 листопада, відбудеться повторне голосування на місцевих виборах 2020 у семи містах – Одесі, Луцьку, Сумах, Херсоні, Краматорську, Кам’янці-Подільському та Українці, де у першому турі не визначився переможець на посаду мера.

Список кандидатів дивіться тут.