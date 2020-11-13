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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Київ та ще дев’ять обласних центрів: де мерів обрали в першому турі

В Україні 15, 22 та 29 листопада у багатьох містах відбудеться другий тур місцевих виборів 2020 з обрання мерів. Лише у 10 обласних центрах та деяких великих містах переможці на посаду голови визначилися за результатами першого туру – і це чинні мери.

Чинні мери обласних центрів, які перемогли на місцевих виборах:

  1. У Києві – Віталій Кличко, який набрав 50,5% голосів виборців.
  2. У Харкові – Геннадій Кернес з підтримкою у 60,34%.
  3. У Чернігові – Владислав Атрошенко (77%).
  4. У Житомирі – Сергій Сухомлин (51,38%).
  5. У Вінниці – Сергій Моргунов (65,9%).
  6. У Кропивницькому – Андрій Райкович (53,53%).
  7. У Запоріжжі – Володимир Буряк (59,99%.
  8. У Хмельницькому – Олександр Симчишин (86,83%).
  9. В Івано-Франківську – Руслан Марцінків (84,7%).
  10. У Тернополі – Сергій Надал (74,5%).

Водночас, наприклад, у Дніпрі, Одесі та Львові чинним головам, незважаючи на велику підтримку, не вдалося перемогти у першому турі.

Читайте: Де пройде другий тур виборів мера 2020 – список міст і дати

Є ще великі міста, де чинні мери також виграли вибори:

  • У Білій Церкві (Київська область) – Геннадій Дикий (57,58%);
  • У Маріуполі (Донецька область) – Вадим Бойченко (64,57% голосів);
  • У Кременчуці (Полтавська область) – Віталій Малецький (52,08%);
  • У Павлограді (Дніпропетровська область) – Анатолій Вершина (57,97%);
  • У Мелітополі (Запорізька область) – Іван Федоров (59,6%).

Другий тур місцевих виборів 15 листопада

У неділю, 15 листопада, відбудеться повторне голосування на місцевих виборах 2020 у семи містах – Одесі, Луцьку, Сумах, Херсоні, Краматорську, Кам’янці-Подільському та Українці, де у першому турі не визначився переможець на посаду мера.

Список кандидатів дивіться тут.

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