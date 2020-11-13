В Україні 15, 22 та 29 листопада у багатьох містах відбудеться другий тур місцевих виборів 2020 з обрання мерів. Лише у 10 обласних центрах та деяких великих містах переможці на посаду голови визначилися за результатами першого туру – і це чинні мери.
Чинні мери обласних центрів, які перемогли на місцевих виборах:
- У Києві – Віталій Кличко, який набрав 50,5% голосів виборців.
- У Харкові – Геннадій Кернес з підтримкою у 60,34%.
- У Чернігові – Владислав Атрошенко (77%).
- У Житомирі – Сергій Сухомлин (51,38%).
- У Вінниці – Сергій Моргунов (65,9%).
- У Кропивницькому – Андрій Райкович (53,53%).
- У Запоріжжі – Володимир Буряк (59,99%.
- У Хмельницькому – Олександр Симчишин (86,83%).
- В Івано-Франківську – Руслан Марцінків (84,7%).
- У Тернополі – Сергій Надал (74,5%).
Водночас, наприклад, у Дніпрі, Одесі та Львові чинним головам, незважаючи на велику підтримку, не вдалося перемогти у першому турі.
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Є ще великі міста, де чинні мери також виграли вибори:
- У Білій Церкві (Київська область) – Геннадій Дикий (57,58%);
- У Маріуполі (Донецька область) – Вадим Бойченко (64,57% голосів);
- У Кременчуці (Полтавська область) – Віталій Малецький (52,08%);
- У Павлограді (Дніпропетровська область) – Анатолій Вершина (57,97%);
- У Мелітополі (Запорізька область) – Іван Федоров (59,6%).
Другий тур місцевих виборів 15 листопада
У неділю, 15 листопада, відбудеться повторне голосування на місцевих виборах 2020 у семи містах – Одесі, Луцьку, Сумах, Херсоні, Краматорську, Кам’янці-Подільському та Українці, де у першому турі не визначився переможець на посаду мера.
Список кандидатів дивіться тут.