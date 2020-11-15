Москва звинуватила кримчан у проблемах з водопостачанням на півострові.

Віце-прем’єр Російської Федерації Марат Хуснуллін заявив, що для контролю та перевірок несанкціонованих підключень до водопроводу в Криму можуть залучити правоохоронців.

За його словами, головна проблема – це “злодійство”.

– При необхідності треба залучати правоохоронні органи і взяти на контроль, звідки йде несанкціонований забір. Потрібно зрозуміти, де стоять неправильні прилади обліку і де люди навмисне ламають або псують прилади обліку чи поливають свої городи. У нас десь не вистачає води, а хтось без лічильника воду ллє скільки попало, – сказав Хуснуллін.

У Москві додали, що до 1 грудня планують розробити програму з обліку і контролю таких втрат.

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У жовтні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що ситуація в Криму з водою критична.

Водночас представник Кремля зазначив, що Росія здатна самостійно забезпечити Крим водопостачанням, щоб потім не залежати від України.

Як відбулась анексія Криму

16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий “референдум” про статус півострова.

Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про “включення Криму до складу РФ”. Відтак Росія анексувала українську територію.

Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому “референдумі” та запровадили санкції проти Росії.