Міністерство охорони здоров’я вже не розділяє лікарні на першу і другу хвилі. Наразі лікарні готуються до прийому хворих з Covid-19.

Про це розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

– МОЗ вже не розділяє лікарні на першу і другу хвилю, всі лікарні готуються до прийому хворих з Covid-19, – сказав він.

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За його словами, мета – запобігти локдауну медичної системи, коли не буде вже жодних місць в лікарнях. У деяких лікарнях першої хвилі вже не лишилося жодних приміщень.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок 17 листопада зафіксували 11 968 нових випадків Covid-19. З початку пандемії у країні зафіксували 557 657 випадків інфікування.

6 786 пацієнтів одужали за останню добу, загалом – 250 983.

За останній день в Україні від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 159 людей. Загалом у країні 9 856 летальних випадків.