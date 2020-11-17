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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Перепис населення в Україні можуть провести у 2023 році – Немчінов

Перепис українського населення не скасовується, цей процес передбачений у планах уряду. Таку інформацію озвучив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

За його словами, збір даних про українців планують у 2023 році. Проте перед цим потрібно провести підготовку, яку розпочнуть уже з наступного року.

Однак, щоб провести перепис потрібно врахувати два фактори – фінансовий та епідемічний, адже це доволі витратний процес.

– Епідемічна складова полягає у тому, що, ймовірно буде лише 150 тис. людей, які мають здійснювати перепис.

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Перепис населення у 2020 році

На початку цього року в Україні провели пробний перепис населення. Збір даних здійснювався в режимі онлайн.

На основі інформації мобільних операторів, пенсійного фонду та державних реєстрів порахували, що станом на грудень 2019 року в Україні проживало 37 млн 289 тис. осіб.

Джерело: РБК-Україна

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