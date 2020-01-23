Пробний перепис населення України демонструє, що станом на 1 грудня 2019 року в нашій країні проживає 37 млн 289 тис. осіб.

У це число не входять люди, які мешкають за кордоном і на тимчасово окупованих територіях.

Як проводили перепис?

Для проведення цифрового перепису використовувати три методи:

дані мобільних операторів , статистичного обстеження домогосподарств та реєстрів; дані пенсійного фонду та екстраполяція через статево-вікову структуру; реєстровий метод, тобто шляхом збирання даних з держреєстрів.

Водночас, відхилення не перевищує 2,86%.

Та на цьому перепис населення не планують завершувати. До серпня 2020 року обіцяють отримати більш точні дані.

Наразі у переписі населення немає інформації про освіту, мову спілкування, етнічне походження, внутрішню міграцію, житлові умови українців, склад домогосподарств.

Читайте: Результати пробного перепису: чому мало дітей і як це виправити

Втім, Дмитро Дубілет заявив, що ймовірність проведення традиційного перепису є:

– Остаточне рішення з цього приводу ще не ухвалене. Особисто я вважаю, що проводити перепис населення не потрібно. Це неточний метод, який до того ж коштує колосальних грошей.

Що показують цифри

В Україні проживає більше жінок, ніж чоловіків – 20 млн 9 тис. проти 17 млн 280 тис. Причому найбільша різниця серед людей старше 65 років. Жінок – 4 млн 149 тис., а чоловіків – 2 млн 99 тис.

– Основна причина такої кількості чоловіків – їх низька тривалість життя. Плюс заробітчанство, а також воєнні дії на території України – хоча ці втрати невеликі, вони є, – вважає Лілія Брудницька, експерт Центру структурної політології Вибір.

Окрім того, істотний відрив між дітьми до 14 років (таких 5 млн 756 тис.) та молоддю віком 15-24 роки (3 млн 584 тис.).

– Тут дається взнаки сплеск народжуваності, який спостерігався на тлі запровадження доволі грошовитої державної підтримки молодих батьків, – зазначає Брудницька.

Рівень народжуваності тісно пов’язаний з економікою, наголошує Назар Заболотний, аналітик ГО Центр спільних дій.

– Коли економіка стабільна, з народжуваністю все гаразд. Згадаємо період за часів президентства Ющенка до 2008 року – там за рахунок підняття допомоги у зв’язку з народженням дитини і загалом сприятливої економічної ситуації зростала народжуваність.

Серед позитивних тенденцій експерти називають співвідношення дітей та громадян працездатного віку – 9 млн 340 тис. та 16 млн 458 тис.

– Це означає, що співвідношення народжуваності-смертності оптимістичне у сенсі, принаймні, відновлення трудових ресурсів, – зазначає Брудницька.

Вона також наголошує на стрімкому старінні українського населення. Людей зрілого працездатного віку – 5 млн 243 тис., а літніх – 6 млн 248 тис.

– Отже, криза, про яку так довго говорили, наступає: один працездатний вимушений утримувати мінімум 1,5 пенсіонера.

Можливі похибки

Експерти ж наголошують – у представлених результатах можливі похибки. По-перше, неточними можуть бути дані з Донецької та Луганської областей.

– Пункти пропуску щоденно перетинає близько 20 тис. людей. Крім того, є велика кількість людей, які отримують соцдопомогу, фіктивно зареєстровані на нашій території, але живуть на окупованій, – зазначає Назар Заболотний.

Окрім того, експерт зазначає – перепис важливий насамперед для економіки, щоб підприємці могли планувати, де відкривати свої представництва, де і як поширювати продукцію. А тому важливо вимірювати не лише кількісні показники, а й якісні – економічна активність, сфера зайнятості тощо.

– На Тернопільщині одна німецька компанія відкрила завод. Вони подивились, що є достатньо працездатного населення, проаналізували середній рівень заробітку у регіоні. А зараз не можуть його забезпечити робочою силою, адже більшість населення за кордоном і його не влаштовує офіційний рівень доходу, який показує держава.

Він також додає, що існує “човникова” міграція, яку теж важко вирахувати.

– Наприклад, людина живе в Ірпені, а працюєте у Києві. Вирахувати, де вона насправді проживає, неможливо, оскільки вона однакову кількість часу проводить і там, і там.

Окрім того, додає експерт, якщо особа має два телефони, оператори могли зараховувати її як двох різних людей.

Дані наведені цьогоріч показують стрімку тенденцію до зменшення кількості населення України. Адже, останній аналіз робив Держстат у 2018 році. За їх даними, без врахування тимчасово окупованих територій в Україні проживало 42 млн 386 тис. осіб. Та, зважаючи на те, що принаймі до серпня ще продовжуватиметься робота над збором та аналізом інформації, можемо отримати зовсім інші цифри.

До слова, Факти ICTV писали, що саме продемонстрував перепис за віком, регіонами та структурою.