Перепись населения в Украине могут провести в 2023 году — Немчинов

Перепись украинского населения не отменяется, этот процесс предусмотренный планами правительства. Такую информацию озвучил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

По его словам, сбор данных об украинцах планируют на 2023 год. Однако перед этим нужно провести подготовку, которую начнут уже со следующего года.

Однако, чтобы провести перепись нужно учесть два фактора — финансовый и эпидемический, ведь это довольно затратный процесс.

— Эпидемическая составляющая заключается в том, что, вероятно, будет только 150 тыс. человек, которые должны осуществлять перепись.

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Перепись населения в 2020 году

В начале этого года в Украине провели пробную перепись населения. Сбор данных осуществлялся в режиме онлайн.

На основе информации мобильных операторов, пенсионного фонда и государственных реестров посчитали, что на декабрь 2019 года в Украине проживало 37 млн ​​289 тыс. человек.