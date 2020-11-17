Розбещував і ґвалтував: на Дніпропетровщині чоловік заробляв на порно з дітьми

У Дніпропетровській області співробітники Нацполіції викрили чоловіка, який причетний до виготовлення порнографічних матеріалів за участю неповнолітніх. Разом з чотирма спільниками злочинець розбещував дітей і знімав їх на камеру.

Чоловіки створили понад тисячу фото та відео, які потім продавали в інтернеті. Від рук насильників постраждало п’ятеро дітей у віці 10-14 років.

За фактом справи відкрито три кримінальні провадження щодо зґвалтування, розбещення неповнолітніх та розповсюдження порнографічних матеріалів. Затриманому загрожує до 15 років у в’язниці.

Читайте: У РФ вітчим ґвалтував 11-річну падчерку – дівчинка завагітніла

Решту фігурантів справи було затримано раніше.

У Кривому Розі знімали порно з трирічною дитиною

У Кривому Розі батьки знімали порнографічні матеріали за участю своєї трирічної доньки. Для цього пара спеціально орендувала різні квартири.

За скоєний злочин подружжя проведе 12 років за ґратами.