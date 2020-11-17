Тісна співпраця: Зеленський обговорив з Георгієвою приїзд місії МВФ

Президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою обговорив просування до ухвалення державного бюджету України на 2021 рік, збереження антикорупційного порядку денного і макроекономічної стабільності в країні.

– Наші команди мають міцну довіру і тісно працюють, щоб якомога швидше прийняти місію, – написав Володимир Зеленський у Twitter у вівторок ввечері.

Читайте: Ситуація з КСУ не вплине на відносини України та МВФ – Шмигаль

Коли місія МВФ може приїхати до Києва

Глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що візит місії МВФ до України може відбутися до кінця 2020 року.

За словами Шевченка, на порядку денному переговорів з МВФ є три питання: рішення Конституційного суду та антикорупційна діяльність в Україні, проект державного бюджету на 2021 рік та робота самого НБУ.

Глава Нацбанку зазначив, що найбільше занепокоєння викликало рішення Конституційного суду.

Він заявив, що реакція Зеленського чітко показала, що Україна і надалі підтримуватиме антикорупційну роботу.