Шмигаль пояснив, коли буде результат від карантину вихідного дня

Карантин вихідного дня – це виважена альтернатива повному локдауну.

Поки повний локдаун вводити не будуть, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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– Якщо ми всі будемо дотримуватись правил, то зможемо побачити результат за два-три тижні, – заявив він.

Результатом він називає вихід на плато у кількості хворих – 12-15 тис. випадків на добу.