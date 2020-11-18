Шмигаль пояснив, коли буде результат від карантину вихідного дня

Карантин вихідного дня – це виважена альтернатива повному локдауну.
Поки повний локдаун вводити не будуть, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
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– Якщо ми всі будемо дотримуватись правил, то зможемо побачити результат за два-три тижні, – заявив він.
Результатом він називає вихід на плато у кількості хворих – 12-15 тис. випадків на добу.
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