PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Пропонували бізнесмену допомогу за $500 тис.: у Києві затримали шахраїв

Двох киян затримали за спробу заволодіння шахрайським способом $500 тис. Таку винагороду вони вимагали у представника іноземної компанії за допомогу у розслідуванні кримінального провадження, в якому підприємство є потерпілим, а також відшкодуванні завданих збитків та покаранні винних.

Головний аргумент шахраїв – нібито особисті зв’язки з керівництвом Офісу генерального прокурора.

Їх затримали співробітники ДБР та СБУ під час одержання частини суми – $250 тис.

Читайте: Вимагав $10 тис. СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

  • У Києві затримали шахраїв
  • У Києві затримали шахраїв
  • У Києві затримали шахраїв
  • У Києві затримали шахраїв
  • У Києві затримали шахраїв
  • У Києві затримали шахраїв
Пропонували бізнесмену допомогу за $500 тис.: у Києві затримали шахраїв / 3 фотографии

$60 тис. за посаду в Міноборони

Нещодавно затримали киянку, яка пропонувала екс-директору одного з підприємств керівну посаду в Міністерстві оборони України за $60 тис.

Жінка обіцяла влаштувати його на роботу за допомогою зв’язків в Міноборони і Міністерстві юстиції.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка