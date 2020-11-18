Двох киян затримали за спробу заволодіння шахрайським способом $500 тис. Таку винагороду вони вимагали у представника іноземної компанії за допомогу у розслідуванні кримінального провадження, в якому підприємство є потерпілим, а також відшкодуванні завданих збитків та покаранні винних.

Головний аргумент шахраїв – нібито особисті зв’язки з керівництвом Офісу генерального прокурора.

Їх затримали співробітники ДБР та СБУ під час одержання частини суми – $250 тис.

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Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.











Пропонували бізнесмену допомогу за $500 тис.: у Києві затримали шахраїв / 3 фотографии

$60 тис. за посаду в Міноборони

Нещодавно затримали киянку, яка пропонувала екс-директору одного з підприємств керівну посаду в Міністерстві оборони України за $60 тис.

Жінка обіцяла влаштувати його на роботу за допомогою зв’язків в Міноборони і Міністерстві юстиції.