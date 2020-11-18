В Україні можуть повернутися віялові відключення електрики – причина

Взимку українська енергосистема може не впоратися із зростанням споживання електроенергії, що загрожує віяловими відключеннями електрики.

Причина – Міненерго, очолюване в. о. міністра Ольгою Буславець, упродовж року обмежувало роботу АЕС та нехтувало плановими ремонтами блоків атомних станцій.

Нині на АЕС працюють по 10 блоків з 15, а раніше на початку зимового сезону працювало щонайменше 12 енергоблоків.

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Це наслідок політики Буславець, спрямованої на підтримку не державної найдешевшої енергетики, а мопонопліста найдорожчої альтернативної енергетики та теплової.

Цього року вперше обсяги атомної генерації зрівнялися з тепловою, тобто Енрегоатом зазнає мільярдних збитків, а приватні монополісти забирають усі прибутки. Система на межі колапсу.

Результат роботи Міненерго – в платіжках за електроенергію ціна кіловатів зросла на 30-35%. І оплачує ці рахунки український бізнес, який і так ледь виживає через коронакризу.

З грудня 2020 року тариф Укренерго на передачу електроенергії може збільшитися на 30% – до 312,76 грн/ МВт-год.