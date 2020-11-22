22 листопада в 11 містах України проходить другий тур місцевих виборів 2020. Оскільки у першому турі жоден з кандидатів не отримав понад 50% підтримки серед виборців.

Де відбувається повторне голосування:

Дніпро; Львів; Ужгород; Полтава; Миколаїв; Рівне; Черкаси; Бердянськ (Запорізька область); Дрогобич (Львівська область); Слов’янськ (Донецька область); Нікополь (Дніпропетровська область).

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Кандидати на посаду мера

Дніпро – чинний міський голова Борис Філатов (Пропозиція) і Загід Краснов (Громадська сила).

Львів – чинний мер Андрій Садовий (Самопоміч) і Олег Синютка (Європейська Солідарність).

Ужгород – чинний мер Богдан Андріїв (самовисуванець) і Віктор Щадей (Слуга народу).

Полтава – Олександр Мамай (За майбутнє) та Сергій Іващенко (Слуга народу).

Миколаїв – чинний мер Олександр Сєнкевич (Пропозиція) і Владислав Чайка (Опозиційна платформа – За життя).

Рівне – Віктор Шакірзян (Рівне разом) і Олександр Третяк (Європейська Солідарність).

Черкаси – чинний мер Анатолій Бондаренко (За майбутнє) і Віктор Євпак (Голос).

Бердянськ – Олександр Свідло (Опозиційна платформа – За життя) і Валерій Баранов (За майбутнє).

Дрогобич – Тарас Кучма (самовисуванець) та Андрій Веселий (самовисуванець).

Слов’янськ – Павло Придворов (Опозиційна платформа – За життя) і Вадим Лях (Опозиційний блок).

Нікополь – Олександр Саюк (За майбутнє) і Руслан Олійник (Слуга народу).

Голосування в умовах коронавірусу

Через складну ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні, незміними залишаються правила голосування, серед яких:

вимірювання температури перед входом до виборчої дільниці;

окремі кабінки для людей з симптомами вірусного захворювання;

дезінфекція;

безпечна дистанція між учасниками виборчого процесу.

Минулих вихідних, 15 жовтня, у семи українських містах також відбулося повторне голосування. Явка виборців у другому турі виборів склала 24%.

Найвищий показник зафіксували у Кам’янець-Подільському (Хмельницька обл.) – 34,29% (проголосував 26 751 виборець).