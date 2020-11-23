Активність виборців у західних регіонах була вищою, аніж у південно-східних. Таку тенденцію показав аналіз результатів місцевих виборів.

У Тернопільській та Львівській областях активність виборців 25 жовтня становила близько 44%, а у південно-східних прийшли на вибори лише близько третини.

Також аналіз підсумків виборів засвідчив, що 5% бар’єр подолали п’ять партій:

Слуга народу (14,5%);

Європейська солідарність (13,7%);

Опозиційна платформа – За життя (12,5%);

За майбутнє (8,6%);

Батьківщина (8,5%).

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Президентська партія здобула лідерство у Дніпропетровській, Житомирській та Закарпатській областях.

ОПЗЖ отримала високі результати в регіонах Півдня та Сходу, а також у Сумській області. ЄС зайняла вищі сходинки рейтингу в регіонах Галичини, Житомирській, Київській, Рівненській, Чернівецькій областях та Києві.

Партія За майбутнє зафіксувала лідерські позиції на Волині, а також в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Полтавській областях.

Батьківщина отримала високі результати в Кіровоградській, Івано-Франківській, на Закарпатті, Полтавській та Чернівецькій областях.

Порушення на виборах

На виборах мерів 22 листопада в п’яти з 11 міст спостерігачі Комітету виборців України фіксували масовий підкуп виборців. Про це заявив глава КВУ Олексій Кошель.

Це відбувалося за схемою, коли виборців підвозили до дільниці легковим автомобілем, після чого вони голосували та отримували за це гроші.

Крім цього спостерігачі КВУ відзначали масове фотографування виборчих бюлетенів.