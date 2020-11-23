На виборах мерів 22 листопада в п’яти з 11 міст спостерігачі Комітету виборців України фіксували масовий підкуп виборців. Про це заявив глава КВУ Олексій Кошель.

Це відбувалося за схемою, коли виборців підвозили до дільниці легковим автомобілем, після чого вони голосували та отримували за це гроші.

Крім цього спостерігачі КВУ відзначали масове фотографування виборчих бюлетенів.

– Показовими були факти, зафіксовані нашими спостерігачами в Черкасах, коли приватними автомобілями довозять виборців до виборчих дільниць. Тільки спостерігачі КВУ зафіксували близько 10 таких фактів. Також в Черкасах фіксували так звані каруселі і фотографування бюлетенів, – вказав він.

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Кошель також розповів, що в Дніпрі в одній з неформальних Viber-груп під назвою Підробіток вибори в Дніпрі виборцям пропонувалося залишити свої паспортні дані, щоб проголосувати за 1,5 тис. грн.

На день виборів 22 листопада ця група нараховувала майже 25 тис. осіб.

– У нас є підстави констатувати, що кількість фактів і масштаби технологій, пов’язаних з підкупом, значно зросли в порівнянні з першим туром виборів і в порівнянні з голосуванням 15 листопада. За умови низької явки технологія підкупу і активізації своїх електоральних груп значно посилюється, – підкреслив глава КВУ.

Другий тур місцевих виборів 2020

22 листопада відбувся другий тур місцевих виборів 2020 в 11 містах України.

За даними ЦВК, середня явка виборців на 20.00 склала 29,53%.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше ніж на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада 2020 року включно.