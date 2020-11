Розмова директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої з президентом Володимиром Зеленськийм була конструктивною.

Для перегляду програми співпраці МВФ з Україною вже є повна згода дій. Про це повідомила сама Крісталіна Георгієва.

Constructive call with President @ZelenskyyUa on IMF program implementation, central bank independence and anti-corruption efforts. Full agreement on actions needed prior to program review.

November 17, 2020