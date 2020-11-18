PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Повна згода щодо дій є: директор МВФ про перегляд програми для України

Розмова директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої з президентом Володимиром Зеленськийм була конструктивною.

Для перегляду програми співпраці МВФ з Україною вже є повна згода дій. Про це повідомила сама Крісталіна Георгієва.

– Конструктивна телефонна розмова з президентом Зеленським щодо реалізації програми МВФ, незалежності центрального банку і боротьби з корупцією. Повна згода дій, необхідна до перегляду програми, вже є, – написала вона у Twitter.

Читайте: Нацбанк сподівається на візит місії МВФ в Україну до кінця року – Шевченко

Ввечері 17 листопада президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з Крісталіною Георгієвою. Вони обговорили, як відбувається процес ухвалення державного бюджету України на 2021 рік, збереження антикорупційного порядку денного і макроекономічну стабільність в країні.

Глава держави запевнив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов’язків у межах програми stand-by і додав, що всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору