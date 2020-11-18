Розмова директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої з президентом Володимиром Зеленськийм була конструктивною.

Для перегляду програми співпраці МВФ з Україною вже є повна згода дій. Про це повідомила сама Крісталіна Георгієва.

– Конструктивна телефонна розмова з президентом Зеленським щодо реалізації програми МВФ, незалежності центрального банку і боротьби з корупцією. Повна згода дій, необхідна до перегляду програми, вже є, – написала вона у Twitter.

Constructive call with President @ZelenskyyUa on IMF program implementation, central bank independence and anti-corruption efforts. Full agreement on actions needed prior to program review. — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 17, 2020

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Ввечері 17 листопада президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з Крісталіною Георгієвою. Вони обговорили, як відбувається процес ухвалення державного бюджету України на 2021 рік, збереження антикорупційного порядку денного і макроекономічну стабільність в країні.

Глава держави запевнив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов’язків у межах програми stand-by і додав, що всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані.