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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Оголена активістка Femen влаштувала акцію біля Офісу президента

Біля Офісу президента активістка Femen влаштувала акцію протесту з закликами Геть насильство.

Перформанс був приурочений до всесвітньої акції 16 днів проти насильства, яка починається 25 листопада.

Працівники поліції силою стягнули оголену активісту з кулі та затримали.

Оголена активістка Femen влаштувала акцію біля Офісу президента

Наразі дівчина перебуває у районному відділені поліції Печерського району.

 – Її доставили вже в Печерському управління поліції. З’ясовуємо інформацію. Щодо відкриття справи, то ми надамо інформацію трішки пізніше, – зазначили у поліції.

Читайте: Активістка Femen оголилася перед консульством Польщі в Одесі

У Femen прокоментували, що акція була приурочена до Міжнародного дня боротьби з насильством проти жінок і вони вимагають, щоб українська влада негайно ратифікувала Стамбульську конвенцію.

Femen оголилася перед посольством Польщі

На початку листопада у Києві активістка Femen оголилася перед посольством Польщі. Вона вилізла на автомобіль і запалила файєри.

Організація Femen пояснює, що у такий спосіб намагається підтримувати жінок в Польщі, яким влада заборонила робити аборти. Також активістки закликають жінок не йти на поступки і продовжувати виходити на протести.

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