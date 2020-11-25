Обнаженная активистка Femen устроила акцию у Офиса президента

Возле Офиса президента активистка Femen устроила акцию протеста с призывами Долой насилие.

Перформанс был приурочен к всемирной акции 16 дней против насилия, которая начинается 25 ноября.

Работники полиции силой стащили обнаженную активисту из шара и задержали.

Сейчас девушка находится в районном отделении полиции Печерского района.

— Ее доставили уже в Печерском управление полиции. Выясняем информацию. Об открытии дела, то мы предоставим информацию чуть позже, — отметили в полиции.

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В Femen прокомментировали, что акция была приурочена к Международному дню борьбы с насилием против женщин и они требуют, чтобы украинская власть немедленно ратифицировала Стамбульскую конвенцию.

Femen обнажилась перед посольством Польши

В начале ноября в Киеве активистка Femen обнажилась перед посольством Польши. Она взобралась на автомобиль и зажгла файеры.

Организация Femen объясняет, что таким образом пытается поддерживать женщин в Польше, которым власти запретили делать аборты. Также активистки призывают женщин не идти на уступки и продолжать выходить на протесты.