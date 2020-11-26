Виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен попередила країни Карпатського регіону про серйозні загрози через вирубку лісів та зміни клімату.

Про це вона заявила на зустрічі з представниками Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини та України.

– Праліси Карпат та їхнє унікальне біорізноманіття зникають із загрозливою швидкістю, деревина незаконно вирубується і перевозиться через кордони гірських держав і за їхні межі. Це має безліч наслідків. Не обманюйте себе. Карпатський регіон перебуває у реальній і безпосереднії небезпеці, – сказала Андерсен.

Як приклад вона навела кілька руйнівних повеней, які за останні роки пережила Україна.

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Інгер Андерсен нагадала про села та затоплені дороги, зруйновані мости, постійні повені, незаконні рубки, що відбуваються під прикриттям труднощів, яких зазнала Україна, знищили великі шматки лісу, які вбирають надлишки води та забезпечують захист від повеней.

Також вона додала, що за останні 20 років незаконні рубки обійшлися Румунії в більш, ніж €5 млрд. Андерсен закликала сторони забезпечити захист навколишнього середовища, а також збільшити транскордонну співпрацю і активізувати боротьбу зі змінами клімату.

Незаконна вирубка лісів

На Закарпатті двом за незаконну вирубку лісів чиновникам загрожує до 5 років в’язниці.

До суду дійшла справа двох екс-посадовців одного із державних лісгоспів Закарпатської області, через яких в регіоні незаконно вирубали понад 400 дерев породи бук.

Збитки державі оцінили у більш як 3 млн грн.

Джерело: ООН