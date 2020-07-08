Вирубка лісу в Україні: на Закарпатті викрили чиновників

У Закарпатській області були викриті посадові особи, які дозволили вирубку лісу в Ясинянському та Мокрянському лісництвах.

Чиновники заявили, що “не помічали” незаконну вирубку лісу, який вони повинні були охороняти відповідно до своїх посадових обов’язків.

Дії чиновників завдали збитків природоохоронному фонду України на суму приблизно в 10 млн грн.

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Правоохоронці продовжують слідчі дії.











Збитки 10 млн грн: на Закарпатті чиновники “не помічали” незаконну вирубку лісу / 3 фотографии

Вирубка лісу в Україні

Питання вирубки лісу стоїть в Україні дуже гостро, оскільки, на думку екологів, саме це є однією з головних причин повеней у західних регіонах країни.

1 липня до суду дійшла справа двох екс-чиновників одного з державних лісгоспів Закарпатської області, через які в регіоні незаконно вирубали понад 400 дерев породи бук.

Збитки державі оцінили в більш ніж 3 млн грн.