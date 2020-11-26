Исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен предупредила страны Карпатского региона о серьезных угрозах из-за вырубки лесов и изменения климата.

Об этом она заявила на встрече с представителями Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украины.

— Пралеса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы. Это имеет множество последствий. Не обманывайте себя. Карпатский регион находится в реальной и безпосереднии опасности, — сказала Андерсен.

В качестве примера она привела несколько разрушительных наводнений, которые за последние годы пережила Украина.

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Ингер Андерсен напомнила о селах и затопленных дорогах, разрушенных мостах, постоянных наводнениях, незаконной рубке, происходящей под прикрытием трудностей, которые понесла Украина, уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнений.

Также она добавила, что за последние 20 лет незаконная рубка обошлись Румынии в более чем €5 млрд. Андерсен призвала стороны обеспечить защиту окружающей среды, а также увеличить трансграничное сотрудничество и активизировать борьбу с изменениями климата.

Незаконная вырубка лесов

На Закарпатье двум за незаконную вырубку лесов чиновникам грозит до 5 лет тюрьмы.

До суда дошло дело двух экс-чиновников одного из государственных лесхозов Закарпатской области, из-за которых в регионе незаконно вырубили более 400 деревьев породы бук.

Ущерб государству оценили в более 3 млн грн.

Источник: ООН