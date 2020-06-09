Як пережити кризу – поради інвестиційних аналітиків

Під час кризи можливо не тільки зберегти, а й примножити матеріальні активи. Головне – розумно розпоряджатися своїми фінансами, впевнені інвестиційні аналітики Фрідом Фінанс Україна.

Необхідний розмір інвестиції залежить від вашої мети. Якщо хочете впливати на діяльність акціонерного товариства – пропонувати власні проекти рішень на загальних зборах, наприклад, то потрібно купувати не менше 10% акцій підприємства. А якщо хочете здійснювати портфельне інвестування без вирішального впливу на підприємство, достатньо мати $100 і купити навіть одну акцію підприємства.

Ще дешевше – інвестувати в облігації внутрішніх державних позик. Такі державні цінні папери випускає Міністерство фінансів, а купити їх можна, наприклад, у банку або у Фрідом Фінанс Україна. Вартість однієї облігації у цієї інвестиційної компанії становить 1 150 грн. Водночас інвестори не платять ніяких комісій, отримують дохід щомісяця і в будь-який момент можуть продати облігації назад. У разі валютних облігацій ціна однієї держоблігації становить $1 150.

– Поставивши мету підвищити рівень фінансової грамотності українців, ми організували одноденний онлайн-марафон Invest Fest 2020. Він призначений для тих, хто шукає нові можливості. 12 червня відомі блогери, коучі, психологи, аналітики, СЕО компаній та топ-менеджери держорганів будуть говорити з учасниками марафону про карантинну кризу та її вплив на кожного з нас. Програма складається з трьох основних блоків: Як не падати духом під час і після карантину, Про інвестиції в кризу, наша позиція – Strong Buy, панельна дискусія Інвестиційний клімат в Україні, куди українцям слід інвестувати, а також завершальний розважальний блок, – коментує маркетинговий директор Фрідом Фінанс Україна Борис Цомая.

Серед доповідачів:

Вікторія Тігіпко (засновник і керівний партнер венчурного фонду TA Ventures);

(засновник і керівний партнер венчурного фонду TA Ventures); Дмитро Стрижов (генеральний директор холдингу охоронних підприємств Шериф);

(генеральний директор холдингу охоронних підприємств Шериф); Мирослав Король (відомий блогер, фінансист, автор проекту Мільйонер за сім років);

(відомий блогер, фінансист, автор проекту Мільйонер за сім років); Станіслав Луцкович (директор компанії West Mills – дистриб’ютора Beyond Meat в Україні);

(директор компанії West Mills – дистриб’ютора Beyond Meat в Україні); Андрій Супрун (начальник управління депозитарної діяльності Національного банку);

(начальник управління депозитарної діяльності Національного банку); Ольга Королик (психолог, сертифікований коуч, засновниця Київського психологічного центру ALTERA);

(психолог, сертифікований коуч, засновниця Київського психологічного центру ALTERA); Тимур Турлов (генеральний директор Freedom Holding Corp.);

(генеральний директор Freedom Holding Corp.); Петро Шевченко (журналіст, фінансовий оглядач НВ Бізнес).

Експерти ринку розкажуть, як розпоряджатися бюджетом під час кризи, як не панікувати і не робити бездумних вчинків, куди і як варто інвестувати, щоб отримувати стабільний пасивний дохід в кризовий час, як зібрати капітал і пережити непрості часи. Також вони поділяться міркуваннями про те, що буде зі світовою та українською економікою найближчим часом.

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З одного боку мистецтво і фінанси – несумісні поняття, а з іншого – взаємодоповнювальні творчі мотиватори. У прямому ефірі під час Invest Fest 2020 відомі українські митці – композитор і піаніст-віртуоз Євген Хмара та художник-монументаліст Роман Мінін створять композиції, натхненні виступами і дискусіями спікерів.

Фрідом Фінанс Україна – інвестиційна компанія, яка відкриває перед клієнтами глобальні перспективи в світі цінних паперів та фондового ринку. Входить до складу холдингу Freedom Holding Corp. (США), брокери якого надають клієнтам доступ до світових фондових ринків.

Акції холдингу пройшли лістинг на фондовій біржі NASDAQ (тікер-код FRHC). Фрідом Фінанс Україна – перший і поки єдиний учасник фондового ринку, який відновив доступ клієнтів до біржових торгів через інтернет.

До слова, на прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкриє інвестиційний офіс у вересні 2020 року під керівництвом екс-голови уряду Аджарії Левана Варшаломідзе.