Зеленський може балотуватися на другий термін – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський може балотуватися на другий термін.
Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в програмі Бацман на YouTube і додав, що це питання не стоїть на порядку денному глави держави.
Тимошенко пояснив, що Зеленський може ухвалити рішення знову йти в президенти, адже “одного президентського терміну може бути замало, щоб відновити країну”.
Якщо глава держави ухвалить таке рішення, він сам про нього повідомить, а нині Зеленський “хоче зробити країну іншою, розвиненою”, додав заступник голови Офісу президента.
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Зеленський про другий термін
Раніше президент вже зізнавався, що за один термін виконати всі передвиборні обіцянки йому не вдасться.
У травні Зеленський заявив, що “подумає” над другим президентським терміном, “якщо буде велика підтримка народу”.