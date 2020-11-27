Що таке локдаун: які обмеження передбачає

У зв’язку з негативною динамікою епідемії коронавірусу, в Україні запровадили карантин вихідного дня. Однак в разі погіршення ситуації можуть запровадити локдаун.

Що таке локдаун

Локдаун – це жорстка форма карантину, що обмежує пересування людей і передбачає заборону на роботу підприємств некритичної інфраструктури.

У цей час дозволено працювати винятково важливим ланкам життєдіяльності – це продуктові магазини, аптеки, підприємства безперервного циклу, АЗС, органи влади та правопорядку.

Також передбачається закриття кордонів країни, можливе запровадження комендантської години, зупинка транспортного сполучення та метрополітену.

Локдаун в Україні

В Україні уже запроваджували локдаун з березня до травня. Тоді передбачалось, що за цей час система МОЗ підготується до можливого напливу пацієнтів з Covid-19.

Тоді були закриті торгові центри, парки та культурні заклади. Також не працювали маленькі магазини, кіоски та ринки. Було зупинене міжобласне сполучення, залізниця та авіаційні перевезення.

У громадський транспорт в містах пускали тільки за наявності перепустки, було закрите метро. Працювало тільки таксі.

Чи можливий повторний локдаун в Україні

Нині заповнюваність ліжок для хворих на коронавірус в усіх областях України становить 49,9% – це високий показник, але ситуація контрольована.

Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, поки підстав для запровадження жорского карантину немає.

Водночас в Офісі президента запевняють, що рішення про запровадження в Україні локдауну ухвалюватимуть після третього тижня від моменту запровадження карантину вихідного дня. Йдеться про 28-29 листопада.

Локдаун повертається у Європу

Навесні всі країни Європи, крім Швеції та Білорусі, запроваджували повний локдаун. Був зупинений транспорт, закриті непродовольчі магазини, ТРЦ та інше. Також були перекриті кордони.

З середини осені у Європі повернулись до часткового локдауну терміном від 14 до 30 днів такі країни:

Франція;

Німеччина;

Греція;

Бельгія;

Португалія;

Австрія;

Велика Британія;

Італія;

Іспанія;

Польща.

У деяких країнах заборонена робота закладів харчування вночі, запроваджена комендантська година. У громадських місцях заборонили збиратися компаніями понад 10 осіб.

У Іспанії локдаун оголосили цілі регіони. В’їзд та виїзд з них неможливий без поважної причини.

До грудня не працюватимуть фітнес-клуби, басейни, косметичні та масажні студії, тату-салони. Готелям заборонили приймати туристів. Школярів та студентів у багатьох із цих країн перевели на дистанційне навчання.

Локдаун на Новий рік та Різдво

У ВООЗ виступають за збереження локдауну на Різдво, але припускають, що такі жорсткі обмеження на свята можуть спровокувати протести.

За введення жорсткого карантину на Новий рік та Різдво в Україні висловився і позаштатний радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов. На його думку, достатньо запровадити три-чотири тижні локдауну саме на різдвяні свята.

Не проти такої ідеї й міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. За його словами, можна ввести двотижневий локдаун та відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн.

Локдаун – слово 2020 року

Британський словник англійської мови Collins English Dictionary назвав локдаун головним словом 2020 року.

Це режим ізоляції, що запроваджувався у низці країн через пандемію коронавірусу.

У списку претендентів були інші слова та вирази, пов’язані з пандемією – коронавірус, дистанціювання та самоізоляція.