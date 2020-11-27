Що таке локдаун: які обмеження передбачає

У зв’язку з негативною динамікою епідемії коронавірусу, в Україні запровадили карантин вихідного дня. Однак в разі погіршення ситуації можуть запровадити локдаун.
Що таке локдаун
Локдаун – це жорстка форма карантину, що обмежує пересування людей і передбачає заборону на роботу підприємств некритичної інфраструктури.
У цей час дозволено працювати винятково важливим ланкам життєдіяльності – це продуктові магазини, аптеки, підприємства безперервного циклу, АЗС, органи влади та правопорядку.
Також передбачається закриття кордонів країни, можливе запровадження комендантської години, зупинка транспортного сполучення та метрополітену.
Локдаун в Україні
В Україні уже запроваджували локдаун з березня до травня. Тоді передбачалось, що за цей час система МОЗ підготується до можливого напливу пацієнтів з Covid-19.
Тоді були закриті торгові центри, парки та культурні заклади. Також не працювали маленькі магазини, кіоски та ринки. Було зупинене міжобласне сполучення, залізниця та авіаційні перевезення.
У громадський транспорт в містах пускали тільки за наявності перепустки, було закрите метро. Працювало тільки таксі.
Чи можливий повторний локдаун в Україні
Нині заповнюваність ліжок для хворих на коронавірус в усіх областях України становить 49,9% – це високий показник, але ситуація контрольована.
Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, поки підстав для запровадження жорского карантину немає.
Водночас в Офісі президента запевняють, що рішення про запровадження в Україні локдауну ухвалюватимуть після третього тижня від моменту запровадження карантину вихідного дня. Йдеться про 28-29 листопада.
Локдаун повертається у Європу
Навесні всі країни Європи, крім Швеції та Білорусі, запроваджували повний локдаун. Був зупинений транспорт, закриті непродовольчі магазини, ТРЦ та інше. Також були перекриті кордони.
З середини осені у Європі повернулись до часткового локдауну терміном від 14 до 30 днів такі країни:
- Франція;
- Німеччина;
- Греція;
- Бельгія;
- Португалія;
- Австрія;
- Велика Британія;
- Італія;
- Іспанія;
- Польща.
У деяких країнах заборонена робота закладів харчування вночі, запроваджена комендантська година. У громадських місцях заборонили збиратися компаніями понад 10 осіб.
У Іспанії локдаун оголосили цілі регіони. В’їзд та виїзд з них неможливий без поважної причини.
До грудня не працюватимуть фітнес-клуби, басейни, косметичні та масажні студії, тату-салони. Готелям заборонили приймати туристів. Школярів та студентів у багатьох із цих країн перевели на дистанційне навчання.
Локдаун на Новий рік та Різдво
У ВООЗ виступають за збереження локдауну на Різдво, але припускають, що такі жорсткі обмеження на свята можуть спровокувати протести.
За введення жорсткого карантину на Новий рік та Різдво в Україні висловився і позаштатний радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов. На його думку, достатньо запровадити три-чотири тижні локдауну саме на різдвяні свята.
Не проти такої ідеї й міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. За його словами, можна ввести двотижневий локдаун та відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн.
Локдаун – слово 2020 року
Британський словник англійської мови Collins English Dictionary назвав локдаун головним словом 2020 року.
Це режим ізоляції, що запроваджувався у низці країн через пандемію коронавірусу.
У списку претендентів були інші слова та вирази, пов’язані з пандемією – коронавірус, дистанціювання та самоізоляція.