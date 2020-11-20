Через наближення низки великих релігійних свят, католицького і православного Різдва, Водохрещі, в Україні можуть переглянути карантинні норми щодо відвідування церков та храмів у грудні 2020 року та січні 2021-ого.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Йдеться про обмеження кількості людей у релігійних приміщеннях на метр квадратний.

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Водночас у МОЗ сподіваються на розуміння та співпрацю представників релігійних організації.

Карантин в Україні

Через погіршення епідситуації в Україні та збільшення кількості хворих на коронавірус в країні запровадили карантин вихідного дня.

Однак ці заходи можуть бути не останніми. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що уряд готується запровадити в країні повний локдаун.

Державу можуть зачинити на кілька тижнів уже у грудні. Детальніше про запровадження локдауну в Україні читайте на Фактах ICTV.