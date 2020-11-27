У ЄС закликають Україну переглянути тарифи на електроенергію

Секретаріат Енергетичного співтовариства Європейського Союзу заявив, що штучно занижені ціни на електроенергію для населення в Україні заважають розвитку конкуренції та несуть загрозу для безпечної роботи АЕС.

У річному звіті Енергоспівтовариства щодо поточної ситуації в Україні зазначається, що НКРЕКП повинен був поступово відмовитися від перехресного субсидування між різними категоріями споживачів до відкриття оптового ринку 1 липня 2019 року.

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За їхніми даними, ціни для населення залишаються незмінними з 2017 року та не покривають витрати на постачання.

– Це заважає розвитку конкуренції і може вплинути на безпечну роботу електростанцій, особливо атомних станцій, – йдеться у звіті.

У звіті говориться, що при існуючій недосконалій моделі, за якої державні компанії Гарантований покупець, Енергоатом, Укргідроенерго зобов’язані продавати електроенергію за заниженою ціною, що несе загрозу для стійкого існування українського ринку.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року. Вони становлять 0,9 грн/кВт.годину на перші 100 кВт.годину і 1,68 грн/кВт.годину на решті обсяг місячного споживання.

Підвищення ціни на електроенергію

Новопризначений в.о. міністра енергетики Юрій Бойко вважає одним із найважливіших питань у секторі перегляд з 2021 року чинного механізму перехресного субсидування, за яким населення отримує електроенергію за пільговою ціною.

Він пояснив, що станом на листопад побутовий споживач платить за електричну енергію 1 копійку, оскільки чинний тариф покриває тільки витрати на транспортування.