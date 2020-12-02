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Факти / Світ
Валентина Летяк |

ЄС представив стратегію боротьби з Covid-19 на зиму 2020-2021

Єврокомісія 2 грудня затвердила стратегію управління пандемією у зимові місяці, коли збільшується ризик зараження коронавірусом.

– Стратегія рекомендує зберігати пильність і обережність протягом зимового періоду і до 2021 року, коли з’являться безпечні та ефективні вакцини. Після цього ЄК надасть подальші вказівки щодо поступового і скоординованого скасування заходів стримування, – йдеться у заяві.

Стратегія також містить рекомендації, яких варто дотримуватися до появи вакцин: фізичне дистанціювання і обмеження соціальних контактів, тестування та відстеження контактів, безпечні подорожі, підтримка психічного здоров’я населення в зв’язку з пандемічної втомою тощо.

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Подальші рекомендації будуть представлені на початку 2021 року.

У Єврокомісії вважають, що відмова від жорсткого карантину нині може мати негативні наслідки і загрожує третьою хвилею коронавірусу після Різдва.

Перші громадяни ЄС можуть бути вакциновані вже до кінця грудня, тільки після цього ситуація покращиться.

Джерело: ec.europa.eu

Фото: Dreamstime

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