Вакцина від Covid-19: Євросоюз може затвердити препарат вже цього місяця

Європейський Союз може найближчим часом затвердити вакцину від коронавірусу. Це буде препарат від американської фармацевтичної компанії Pfizer та її німецького партнера BioNTech.
Європейська агенція з лікарських засобів планує скликати засідання до 29 грудня, щоб вирішити, чи достатньо безпечною та ефективною є вакцина.
Наступним орган розгляне медичний препарат від американської компанії Moderna. Засідання щодо нього відбудеться 12 січня.
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Moderna повідомила про високу ефективність вакцини
Виробник вакцини із США, фармацевтична компанія Moderna заявила про високу ефективність свого препарату. За словами фахівців, він ефективний на понад 94%, а під час складних випадків на всі 100%. Компанія уже оформила заявку на екстрене використання вакцини.
У зв’язку з цим Дональд Трамп закликав швидко затвердити вакцину Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA).