Центральна виборча комісія офіційно оприлюднила результати виборів мера Кривого Рогу.
За результатами повторного голосування, Криворізьким міським головою став Костянтин Павлов.
Кандидата підтримало 56,96% виборців (97 591 голос), які прийшли на дільниці.
Читайте: Місцеві вибори 2020 – останні новини
Його опонентом під час перегонів був Дмитро Шевчик.
Вибори у Кривому Розі
6 грудня 2020 року у Кривому Розі повторно обирали мера міста. У неділю усі 294 дільниці розпочали роботу вчасно. Правопорядок забезпечували близько тисячі правоохоронців.
Під час виборів 25 жовтня у Кривому Розі найбільшу підтримку отримав чинний міський голова Юрій Вілкул, але він відмовився від участі у другому турі.
Через це у перегонах взяв участь Костянтин Павлов, який тоді посів третє місце.
Детальніше про вибори мера Кривого Рогу читайте на Фактах ICTV.
Джерело: ЦВК
Фото: Костянтин Павлов