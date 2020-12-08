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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Павлов здобув перемогу на виборах мера Кривого Рогу

Центральна виборча комісія офіційно оприлюднила результати виборів мера Кривого Рогу.

За результатами повторного голосування, Криворізьким міським головою став Костянтин Павлов.

Кандидата підтримало 56,96% виборців (97 591 голос), які прийшли на дільниці.

Читайте: Місцеві вибори 2020 – останні новини

Його опонентом під час перегонів був Дмитро Шевчик.

Костянтин Павлов

Вибори у Кривому Розі

6 грудня 2020 року у Кривому Розі повторно обирали мера міста. У неділю усі 294 дільниці розпочали роботу вчасно. Правопорядок забезпечували близько тисячі правоохоронців.

Під час виборів 25 жовтня у Кривому Розі найбільшу підтримку отримав чинний міський голова Юрій Вілкул, але він відмовився від участі у другому турі.

Через це у перегонах взяв участь Костянтин Павлов, який тоді посів третє місце.

Детальніше про вибори мера Кривого Рогу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЦВК

Фото: Костянтин Павлов

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