Центральна виборча комісія офіційно оприлюднила результати виборів мера Кривого Рогу.

За результатами повторного голосування, Криворізьким міським головою став Костянтин Павлов.

Кандидата підтримало 56,96% виборців (97 591 голос), які прийшли на дільниці.

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Його опонентом під час перегонів був Дмитро Шевчик.

Вибори у Кривому Розі

6 грудня 2020 року у Кривому Розі повторно обирали мера міста. У неділю усі 294 дільниці розпочали роботу вчасно. Правопорядок забезпечували близько тисячі правоохоронців.

Під час виборів 25 жовтня у Кривому Розі найбільшу підтримку отримав чинний міський голова Юрій Вілкул, але він відмовився від участі у другому турі.

Через це у перегонах взяв участь Костянтин Павлов, який тоді посів третє місце.

Детальніше про вибори мера Кривого Рогу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЦВК

Фото: Костянтин Павлов