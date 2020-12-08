Центральная избирательная комиссия официально обнародовала результаты выборов мэра Кривого Рога.

По результатам повторного голосования, Криворожским городским головой стал Константин Павлов.

Кандидата поддержали 56,96% избирателей (97 591 голос), которые пришли на участки.

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Его оппонентом во время гонки был Дмитрий Шевчик.

Выборы в Кривом Роге

6 декабря 2020 года в Кривом Роге повторно избирали мэра города. В воскресенье все 294 участка начали работу вовремя. Правопорядок обеспечивали около тысячи правоохранителей.

Во время выборов 25 октября в Кривом Роге наибольшую поддержку получил действующий мэр Юрий Вилкул, но он отказался от участия во втором туре.

Из-за этого в гонке принял участие Константин Павлов, который тогда занял третье место.

Подробнее о выборах мэра Кривого Рога читайте на Фактах ICTV.

Источник: ЦИК

Фото: Константин Павлов