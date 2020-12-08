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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Павлов одержал победу на выборах мера Кривого Рога

Центральная избирательная комиссия официально обнародовала результаты выборов мэра Кривого Рога.

По результатам повторного голосования, Криворожским городским головой стал Константин Павлов.

Кандидата поддержали 56,96% избирателей (97 591 голос), которые пришли на участки.

Читайте: Местные выборы 2020 — последние новости

Его оппонентом во время гонки был Дмитрий Шевчик.

Костянтин Павлов

Выборы в Кривом Роге

6 декабря 2020 года в Кривом Роге повторно избирали мэра города. В воскресенье все 294 участка начали работу вовремя. Правопорядок обеспечивали около тысячи правоохранителей.

Во время выборов 25 октября в Кривом Роге наибольшую поддержку получил действующий мэр Юрий Вилкул, но он отказался от участия во втором туре.

Из-за этого в гонке принял участие Константин Павлов, который тогда занял третье место.

Подробнее о выборах мэра Кривого Рога читайте на Фактах ICTV.

Источник: ЦИК

Фото: Константин Павлов

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