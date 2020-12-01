У Черкасах відмовляються виплатити компенсацію за смерть хірурга від Covid-19

У Черкасах родина померлого від коронавірусу 52-річного медика понад п’ять місяців не може отримати компенсацію від держави.

Уже дві комісії управління Держпраці довели, що у червні хірург Олег Гайда інфікувався Covid-19 на роботі, однак Фонду соціального страхування доказів до уваги не бере, і справа перебуває у суді.

За словами сина медика, хірурга в четвертому поколінні Ігоря Гайди, компенсація від держави становить півтора мільйона гривень. Він зібрав усі необхідні документи, але компенсації його мати досі не одержала.

– Два розслідування незалежні, склад комісій був різним. І в першому, і в другому розслідуванні всі за, крім Фонду соцстраху, – розповів Ігор журналістам.

Станом на грудень Фонд соціального страхування через суд оскаржує висновки спецрозслідувань.

Адвокат сім’ї медика каже – це вперше в Україні таку справу довели до суду, хоча підстав позиватися Фонду соцстраху до медиків і управління держпраці не бачить.

Попри те, що історія 52-річного Олега Гайди набула широкого розголосу, суддя вирішує розглядати справу без ЗМІ. Наступне судове засідання відбудеться 14 січня.

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