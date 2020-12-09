Загальнонаціональний карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до кінця зими. Відповідне рішення ухвалив уряд під час засідання 9 грудня.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов також наголосив, що взимку також зростає кількість захворювань на грип.

На цей період на всій території України діятимуть правила помаранчевої зони карантину. Крім того, заклади харчування будуть відкритими на годину довше – до 23.00, а в новорічну ніч до 1.00.

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Карантин в Україні запровадили 12 березня 2020 року, щоб стримати поширення коронавірусної хвороби на території країни.

Кілька разів Кабмін уже продовжував карантин, адже кількість хворих стрімко зростала. Востаннє – до 31 грудня 2020 року.

Також уряд запроваджував адаптивний карантин, коли країна ділилась на чотири зони, у кожної з яких були свої обмеження.

Крім цього, впродовж листопада діяв карантин вихідного дня – працювати дозволили лише громадському транспорту, продуктовим магазинам та аптекам.