Всеукраїнський перепис населення проведуть у 2023 році

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 9 грудня.

– Перепис населення повинен надати об’єктивну інформацію про кількісний і якісний склад населення країни в цілому та на всіх рівнях її адміністративно-територіального устрою, – написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у соціальних мережах.

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Він зазначив, що ухвалення розпорядження забезпечить необхідну правову основу для проведення Всеукраїнського перепису населення. Результати перепису будуть джерелом інформації для формування державної політики з питань економічного, соціального розвитку та бюджетної політики.

Також у Кабміні готують документи про внесення змін до деяких законів у сфері державної статистичної діяльності, зокрема до закону Про Всеукраїнський перепис населення.

Проведення перепису українців

До перепису населення України в 2023 році хочуть розпочати готуватися вже з наступного року. Олег Немчінов зазначив, що збір даних про українців планують у 2023 році. Проте перед цим потрібно провести підготовку, яку розпочнуть уже з наступного року.

Джерело: Олег Немчінов