Всеукраинскую перепись населения проведут в 2023 году

Кабинет министров принял распоряжение О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 9 декабря.

— Перепись населения должна предоставить объективную информацию о количественном и качественном составе населения страны в целом и на всех уровнях ее административно-территориального устройства, — написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в социальных сетях.

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Он отметил, что принятие распоряжения обеспечит необходимую правовую основу для проведения Всеукраинской переписи населения. Результаты переписи будут источником информации для формирования государственной политики по вопросам экономического, социального развития и бюджетной политики.

Также в Кабмине готовят документы о внесении изменений в некоторые законы в сфере государственной статистической деятельности, в частности в закон О Всеукраинской переписи населения.

Проведение переписи украинцев

К переписи населения Украины в 2023 году хотят начать готовиться уже со следующего года. Олег Немчинов отметил, что сбор данных о украинцах планируют в 2023 году. Однако перед этим нужно провести подготовку, которую начнут уже со следующего года.

Источник: Олег Немчинов