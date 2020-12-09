Загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до кінця зими. Відповідне рішення ухвалив уряд під час засідання 9 грудня.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що окрім Covid-19, у січні-лютому також очікується пік захворюваності на грип та ГРВІ.