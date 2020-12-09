В Україні з 8 до 24 січня 2021 року запровадили жорсткий карантин.
За відповідне рішення 9 грудня проголосував уряд України.
– Посилені карантинні обмеження буде запроваджено, щоб розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом новорічних свят, – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Список обмежень жорсткого карантину в Україні:
- Під забороною робота кафе, ресторанів, барів (проте працюватиме доставлення та сервіс навинос).
- Не працюватимуть театри та кінотеатри.
- На карантин закриють фітнес-клуби, спортивні зали, басейни.
- Заборонена робота ТРЦ, окрім торгівлі продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією).
- Заборона торгівлі непродовольчими товарами.
- Також не можна буде проводити будь-які розважальні, спортивні чи культурні масові заходи.
- На період з 8 до 24 січня всі освітні заклади відправлять на канікули. Проте дитячі садочки працюватимуть.
Транспорт працюватиме з обмеженнями помаранчевої зони.
Також працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі.
Карантин в Україні
Загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до кінця зими. Відповідне рішення ухвалив уряд під час засідання 9 грудня.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що окрім Covid-19, у січні-лютому також очікується пік захворюваності на грип та ГРВІ.