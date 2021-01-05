Очільник МОЗ України Максим Степанов спростував інформацію про заборону продажу кормів та лікарських засобів для тварин під час дії локдауну з 8 до 24 січня 2021 року, яку напередодні поширили ЗМІ.
Ця інформація не є достовірною, зазначив міністр під час брифінгу 5 січня, а також нагадав, які групи товарів українці зможуть придбати під час дії посиленого карантину.
Товари, продаж яких не забороняється:
- продукти харчування на торгових площах, де не менше 60% займають саме ці групи товарів;
- лікарські засоби, вироби медичного призначення;
- засоби гігієни;
- засоби зв’язку;
- ветеринарні препарати, корми;
- насіння, засоби захисту рослин.
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Інші групи товарів можна придбати лише шляхом адресного доправлення замовлень, додав Степанов.
Локдаун в Україні
Через поширення коронавірусу уряд запровадив посилений карантин.
Жорсткі заходи діятимуть в країні з 8 до 24 січня 2021 року.
Які обмеження запровадили під час локдауну в Україні 2021, читайте на Фактах ICTV.