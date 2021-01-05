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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Які товари можна буде придбати під час січневого локдауну (СПИСОК)

Очільник МОЗ України Максим Степанов спростував інформацію про заборону продажу кормів та лікарських засобів для тварин під час дії локдауну з 8 до 24 січня 2021 року, яку напередодні поширили ЗМІ.

Ця інформація не є достовірною, зазначив міністр під час брифінгу 5 січня, а також нагадав, які групи товарів українці зможуть придбати під час дії посиленого карантину.

Товари, продаж яких не забороняється:

  • продукти харчування на торгових площах, де не менше 60% займають саме ці групи товарів;
  • лікарські засоби, вироби медичного призначення;
  • засоби гігієни;
  • засоби зв’язку;
  • ветеринарні препарати, корми;
  • насіння, засоби захисту рослин.

Читайте: Січневий локдаун дозволить потім не посилювати карантин – Степанов

Інші групи товарів можна придбати лише шляхом адресного доправлення замовлень, додав Степанов.

Локдаун в Україні

Через поширення коронавірусу уряд запровадив посилений карантин.

Жорсткі заходи діятимуть в країні з 8 до 24 січня 2021 року.

Які обмеження запровадили під час локдауну в Україні 2021, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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