Очільник МОЗ України Максим Степанов спростував інформацію про заборону продажу кормів та лікарських засобів для тварин під час дії локдауну з 8 до 24 січня 2021 року, яку напередодні поширили ЗМІ.

Ця інформація не є достовірною, зазначив міністр під час брифінгу 5 січня, а також нагадав, які групи товарів українці зможуть придбати під час дії посиленого карантину.

Товари, продаж яких не забороняється:

продукти харчування на торгових площах, де не менше 60% займають саме ці групи товарів;

лікарські засоби, вироби медичного призначення;

засоби гігієни;

засоби зв’язку;

ветеринарні препарати, корми;

насіння, засоби захисту рослин.

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Інші групи товарів можна придбати лише шляхом адресного доправлення замовлень, додав Степанов.

Локдаун в Україні

Через поширення коронавірусу уряд запровадив посилений карантин.

Жорсткі заходи діятимуть в країні з 8 до 24 січня 2021 року.

Які обмеження запровадили під час локдауну в Україні 2021, читайте на Фактах ICTV.