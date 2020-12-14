Одноразову допомогу для ФОП у розмірі 8 тис. грн можна оформити з 14 грудня. Портал Дія почав приймати заявки від найманих працівників та фізичних осіб-підприємців, діяльність яких підпадає під заборону під час січневого локдауну.

Кінцевий термін прийому документів закінчується 31 грудня 2020 року.

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Покрокова інструкція, як оформити одноразову допомогу для ФОП на період карантину в Україні.