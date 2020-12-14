Крок 1. Зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина на порталі Дія
Для того, щоб отримати одноразову допомогу для ФОП у розмірі 8 тис. грн від держави, потрібно завантажити додаток Дія або ж зайти на сайт diia.gov.ua та зареєстуватись за допомогою електронного підпису або BankID.
Щоб подати заявку через додаток Дія, потрібно авторизуватись через свій інтернет-банкінг: Приват24, Monobank або BankID НБУ.
Далі потрібно буде підтвердити свої дані та створити код безпеки.
Крок 2. Зайти у розділ Послуги
Після реєстрації чи авторизації потрібно зайти у розділ Послуги та обрати пункт Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам. Далі потрібно натиснути на пункт Отримати допомогу.
Після цього система Дія автоматично перевірить ваші дані в реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам виплати.
Крок 3. Підтвердження місця роботи
Якщо ваші дані будуть перевірені на екрані з’явиться повідомлення, де потрібно буде підтвердити місце роботи.
У мобільному додатку Дія система не пропонує такого підтверждення.
Крок 4. Ввести номер рахунку
Після підтвердження місця роботи потрібно буде ввести номер свого гривневого банківського рахунку у форматі IBAN як на порталі Дія, так і у мобільному додатку.
Крок 5. Перевірка заяви
Наприкінці потрібно перевірити усі дані та відправити заявку на отримання одноразової допомоги ФОП від держави.
Допомога на рахунок буде відправлена до 31 грудня 2020 року.
У порядку надання одноразової допомоги за карантин виділено дві категорії громадян – це наймані працівники на підприємствах, які закриваються на час локдауну, а також фізичні особи-підприємці (ФОП), які не можуть працювати у цей період.