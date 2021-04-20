Как оформить помощь ФЛП за карантин — инструкция в Дія

Единовременное пособие для ФЛП в размере 8 тыс. грн можно оформить с 19 апреля. Портал Дія начал принимать заявки от наемных работников и физических лиц-предпринимателей, деятельность которых подпадает под запрет во время апрельского локдауна.

Подать заявление на получение помощи можно в течение 30 дней со дня введения красной зоны в вашей области, регионе или городе. Если регион принадлежал к красной зоне на протяжении февраля-марта 2021 года, можно воспользоваться услугой до 18 мая 2021 года включительно.

Такая услуга доступна в течение года даже для тех, кто получал помощь в прошлом году. Смотрите пошаговую инструкцию, как оформить единовременное пособие для ФЛП на период карантина в Украине в материале Фактов ICTV.