Как оформить помощь ФЛП за карантин — инструкция в Дія

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Как оформить помощь ФЛП в приложении Дія
Факты / Украина / Общество
Оксана Доротюк |
Как оформить помощь ФЛП в приложении Дія

Как оформить помощь ФЛП в приложении Дія

Единовременное пособие для ФЛП в размере 8 тыс. грн можно оформить с 19 апреля. Портал Дія начал принимать заявки от наемных работников и физических лиц-предпринимателей, деятельность которых подпадает под запрет во время апрельского локдауна.

Подать заявление на получение помощи можно в течение 30 дней со дня введения красной зоны в вашей области, регионе или городе. Если регион принадлежал к красной зоне на протяжении февраля-марта 2021 года, можно воспользоваться услугой до 18 мая 2021 года включительно.

Такая услуга доступна в течение года даже для тех, кто получал помощь в прошлом году. Смотрите пошаговую инструкцию, как оформить единовременное пособие для ФЛП на период карантина в Украине в материале Фактов ICTV.

Шаг 1. Зарегистрируйтесь или авторизоваться в кабинете гражданина на портале Действие

Для того, чтобы получить единовременное пособие для ФЛП в размере 8 тыс. грн от государства, нужно скачать приложение Дія или зайти на сайт diia.gov.ua и зарегистрироваться с помощью электронной подписи или BankID.

Чтобы подать заявку через приложение Дія, необходимо авторизоваться через свой интернет-банкинг: Приват24, Monobank или BankID НБУ. Далее нужно будет подтвердить свои данные и создать код безопасности.

Шаг 2. Зайти в раздел Услуги

После регистрации или авторизации нужно зайти в раздел Услуги и выбрать пункт Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам. Далее нужно нажать на пункт Получить помощь.

После этого система Дія автоматически проверит ваши данные в реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям выплаты.

Шаг 3. Подтверждение места работы

Если ваши данные будут проверены на экране появится сообщение, где нужно будет подтвердить место работы.

В мобильном приложении Дія система не будет предлагать такого подтверждения.

Шаг 4. Ввести номер счета

После подтверждения места работы нужно будет ввести номер своего гривневого банковского счета в формате IBAN как на портале Дія, так и в мобильном приложении.

Шаг 5. Проверка заявления

В конце нужно будет проверить все данные и отправить заявку на получение единовременного пособия ФЛП от государства.

Если все данные правильно заполнены, тогда в течение 10 дней выплата поступит на счет, указанный в заявлении на помощь.

Как оформить помощь ФЛП за карантин — инструкция в Дія

Как оформить помощь ФЛП за карантин — инструкция в Дія

Как оформить помощь ФЛП за карантин — инструкция в Дія

Как оформить помощь ФЛП за карантин — инструкция в Дія

В порядке предоставления единовременного пособия за карантин выделено две категории граждан — это наемные работники на предприятиях, которые закрываются на время локдауна, а также физические лица-предприниматели (ФЛП), которые не могут работать в этот период.

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