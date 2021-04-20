Как оформить помощь ФЛП за карантин — инструкция в Дія

Шаг 1. Зарегистрируйтесь или авторизоваться в кабинете гражданина на портале Действие
Для того, чтобы получить единовременное пособие для ФЛП в размере 8 тыс. грн от государства, нужно скачать приложение Дія или зайти на сайт diia.gov.ua и зарегистрироваться с помощью электронной подписи или BankID.
Чтобы подать заявку через приложение Дія, необходимо авторизоваться через свой интернет-банкинг: Приват24, Monobank или BankID НБУ. Далее нужно будет подтвердить свои данные и создать код безопасности.
Шаг 2. Зайти в раздел Услуги
После регистрации или авторизации нужно зайти в раздел Услуги и выбрать пункт Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам. Далее нужно нажать на пункт Получить помощь.
После этого система Дія автоматически проверит ваши данные в реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям выплаты.
Шаг 3. Подтверждение места работы
Если ваши данные будут проверены на экране появится сообщение, где нужно будет подтвердить место работы.
В мобильном приложении Дія система не будет предлагать такого подтверждения.
Шаг 4. Ввести номер счета
После подтверждения места работы нужно будет ввести номер своего гривневого банковского счета в формате IBAN как на портале Дія, так и в мобильном приложении.
Шаг 5. Проверка заявления
В конце нужно будет проверить все данные и отправить заявку на получение единовременного пособия ФЛП от государства.
Если все данные правильно заполнены, тогда в течение 10 дней выплата поступит на счет, указанный в заявлении на помощь.
В порядке предоставления единовременного пособия за карантин выделено две категории граждан — это наемные работники на предприятиях, которые закрываются на время локдауна, а также физические лица-предприниматели (ФЛП), которые не могут работать в этот период.